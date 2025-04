, aktualisiert am 04.04.2025 - 12:25 Uhr

Kein Aprilscherz – Netto-Markt in Lauffen eröffnet

An der B 27 in Deißlingen

1 Die Ballons zeugen von der Eröffnung. Die ersten Kunden sind schon da. Foto: Ganter

In Deißlingen hat der Netto-Markt am 1. April neu eröffnet. An einem besonderen Ort.









Wenn ein Supermarkt aufmacht, ist das immer einer besondere Sache. Erst recht, wenn das in einem Firmengebäude passiert. In Deißlingen-Lauffen hat jetzt der Netto neu in der Römerstraße aufgemacht - wenn auch nur übergangsweise.