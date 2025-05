1 Die Ryanair-Maschine soll in Faro abgeflogen sein. Foto: VIRGINIE LEFOUR/AFP/VIRGINIE LEFOUR Ein Bombenalarm hat am Dienstagmorgen den Flughafen im belgischen Charleroi lahmgelegt. An Bord einer Ryanair-Maschine soll es eine Bombendrohung gegeben haben. Was Ryanair dazu sagt.







Wegen Bombenalarms ist der Flugbetrieb am Flughafen Charleroi in Belgien vorübergehend eingestellt worden. An Bord einer Maschine habe es eine Bombendrohung gegeben, sagte eine Flughafensprecherin am Dienstag.