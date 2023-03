An Balinger Grundschule

1 Der Schock nach der Ohrfeige vom Lehrer sitzt tief bei Kind und Eltern. Der Vorfall hatte sogar die Staatsanwaltschaft in Hechingen beschäftigt. Foto: ©Markus Bormann - stock.adobe.com

Im Januar hatte ein Balinger Grundschulkind seinen Eltern erzählt, eine Backpfeife vom Religionslehrer bekommen zu haben. Der Lehrer konnte sich daran nicht erinnern. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hingegen sieht nun einen „hinreichenden Tatverdacht“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zur Erinnerung: Die Mutter, die anonym bleiben will, schilderte dem Schwarzwälder Boten damals, wie ihr Kind beim Familienessen vom Vorfall erzählte. „Ich hab’ im Unterricht eine Backpfeife vom Religionslehrer bekommen“, hatte das Kind gesagt. Die Eltern konnte es zunächst nicht glauben, ließen sich alles genau schildern. Dabei kam heraus: Das Kind hatte den Lehrer zuvor unter der Achsel gekitzelt.

Überzeugt davon, dass Kitzeln zwar nicht in Ordnung sei, aber niemals eine Ohrfeige rechtfertige, rief die Mutter – weil sie am Freitagmittag niemanden mehr in der Schule erreichte – die 112 an.

Dort riet man ihr, Anzeige zu erstatten und zum Kinderarzt zu gehen, der, so die Frau, „eine leichte Rötung der Wange“ feststellte.

Berührt – „aber nicht am Kopf“

Ein paar Tage später wurde in der Schule ein Runder Tisch einberufen, bei dem der Lehrer die Ohrfeige abstritt. Er habe das Kind zwar berührt, wisse allerdings nicht mehr, wo – „aber nicht am Kopf“, erinnerte sich die Mutter an die Worte des Pädagogen. Sie bekam das Gefühl, das alles unter den Teppich gekehrt werden soll.

Die Anzeige beim Polizeirevier in Balingen war jedenfalls nicht ohne Folgen geblieben. Auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft in Hechingen nach dem aktuellen Stand in der Sache antwortet der Pressesprecher und Erste Staatsanwalt.

„Hinreichender Tatverdacht“

Ronny Stengel bestätigt: „Es liegt ein hinreichender Tatverdacht vor.“ Die Ohrfeige hat es also mit ziemlicher Sicherheit gegeben. Er sagt weiter, dass die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten angeboten habe, das Ermittlungsverfahren vorläufig einzustellen – gegen die Zahlung einer Geldauflage von 400 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. „Sollte der Mann dem nicht folgen“, so erklärt Stengel weiter, „wird geprüft, ob Anklage erhoben wird.“

Die Geldauflage – im Gegensatz zu einem Strafverfahren – sei geeignet, das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung zu beseitigen. „Und das ist im Sinne aller Beteiligten“, wie Ronny Stengel meint.

„Verletzung nur leicht“

In die Entscheidungsfindung der Staatsanwaltschaft, es bei einer moderaten Geldauflage zu belassen, hätten mehrere Faktoren hineingespielt. Stengel erklärt, dass die Schuld in diesem Fall nicht schwer wiege. Denn die Verletzung des Kindes sei nur leicht gewesen. Der Lehrer sei zudem nicht vorbestraft, und die Ohrfeige sei „nicht aus heiterem Himmel, nicht ohne Anlass“ passiert – sondern das Kind habe den Mann gekitzelt.

Auch dass der Vorfall bei einem Runden Tisch in der Schule teilweise aufgearbeitet worden sei, habe bei der Einschätzung eine Rolle gespielt. Aus all diesen Gründen „ist eine Anklage nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht geboten“, fasst Stengel abschließend zusammen.

Bei dem Kind entschuldigt hat sich der Lehrer bis heute nicht – das teilen die Eltern auf Anfrage mit. Und den Religionsunterricht besuche es seit dem Vorfall nicht mehr.