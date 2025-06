Neue Präsidentin: Schlüssel für Olympia: Bach übergibt beim IOC an Coventry

3 Kirsty Coventry löst Thomas Bach an der Spitze des IOC ab. Foto: Laurent Cipriani/AP/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Eine Frau führt künftig die olympische Welt. Kirsty Coventry tritt bei einer Feierstunde die Nachfolge von IOC-Präsident Thomas Bach an. Für den Deutschen enden turbulente zwölf Jahre.







Lausanne - Tief bewegt legte Thomas Bach den mit olympischen Ringen verzierten Schlüssel in die Hände seiner Amtserbin Kirsty Coventry. Nach zwölf Jahren an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees markierte eine 63-minütige Zeremonie in Lausanne das Ende der wechselvollen Präsidentschaft des 71-Jährigen. "Ich habe der olympischen Bewegung alles gegeben, was ich konnte", sagte Bach in seiner Abschiedsrede.