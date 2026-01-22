Amtswechsel in Triberg: Jetzt übernimmt die nächste Generation

Der 40-jährige Sven Ketterer wird am 4. Februar im Gemeinderat als neuer Triberger Bürgermeister vereidigt. Mit unserer Redaktion sprach er über seine Vorhaben.
Der Familienvater, der jüngst erst seine Elternzeit beendete, mag zwar für einen Generationswechsel stehen, dass er im Triberger Rathaus aber alles auf den Kopf stellen wird, steht nicht zu befürchten. Mit ihm haben sich die Triberger einen Bürgermeister gewählt, der ein Eigengewächs des Schwarzwald-Baar-Kreises ist. Ketterer ist in Triberg aufgewachsen und zur Schule gegangen, aktives und passives Mitglied zahlreicher Vereine.