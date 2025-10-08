Amtsverwalter gibt Vesper aus: Bad Liebenzell ist arm, aber gastfreundlich

Amtsverwalter Hölzlberger ist seit wenigen Monaten in Bad Liebenzell tätig, und schon Fan, wie unser Autorin beobachtet. Und gastfreundlich noch dazu – trotz hoher Schulden.
Bad Liebenzell, sagt Andreas Hölzlberger, ist „ein wirkliches Kleinod im nördlichen Schwarzwald“. Das ist kurz nachdem er den Mitgliedern des Planungsausschusses des Regionalverbands den Imagefilm der Kurstadt vorgeführt hat. Seit Mitte Juli ist der Ex-Bürgermeister von Haiterbach Amtsverwalter in Bad Liebenzell und offensichtlich bereits Fan.