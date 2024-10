Amtsleiterin sorgt für Fragezeichen: Warum Cornelia Lanz von Lahr nach Heidelberg ziehen will

1 Cornelia Lanz Foto: Holger Borgrefe

Für die Lahrer Amtsleiterin stehen familiäre Veränderungen an. Ihren Posten bei der Stadt will sie aber behalten. Wir haben bei Cornelia Lanz nachgehakt.









Ihr Beitrag in den sozialen Medien sorgte am Wochenende bei vielen Lahrern für Fragezeichen: Hat sie gekündigt, kehrt sie der Stadt den Rücken? Cornelia Lanz’ Antwort: Jein! Die Leiterin des Amts für Stadtgeschichte und Archivwesen sucht, wie im Internet zu lesen, tatsächlich ab 1. Januar eine Wohnung in Heidelberg. Ihren Job in Lahr will sie deshalb aber nicht aufgeben.