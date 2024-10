In Rohrdorf steht die Bürgermeisterwahl an

1 94,9 Prozent der Stimmen vereinte Joachim Flik im Februar 2017 auf sich. Da war er bereits seit 24 Jahren Bürgermeister in Rohrdorf und es ging für ihn in seine vierte Amtszeit. Foto: Kunert

Im nächsten Jahr stehen Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde Rohrdorf bei Nagold an. Bürgermeister Joachim Flik äußerte sich zu seiner Zukunft.









Munter gewählt wird derzeit im südlichen Landkreis Calw: In gut zwei Wochen sind Bürgermeisterwahlen in Haiterbach. Zwei Kandidaten und eine Kandidatin bewerben sich dort um den Chefposten im Rathaus. Amtsinhaber Hölzlberger selbst tritt nicht mehr an.