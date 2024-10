Amtsgericht Wolfach: Rückzieher beendet Prozess wegen Diebstahl

1 Vor dem Wolfacher Amtsgericht ging es um Diebstahl, Nötigung und Bedrohung. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/David-Wolfgang Ebener

Am zweiten Prozesstag gegen einen 64-jährigen Obdachlosen am Amtsgericht Wolfach gab es ein kostspieliges Ergebnis.









Link kopiert



Ohne Urteil, aber mit kostspieligem Ergebnis, endete der zweite Verhandlungstag gegen einen obdachlosen, 64-jährigen Kinzigtäler. Diebstahl und Nötigung wurden ihm im Prozess, der wie berichtet am 2. Oktober begonnen hatte, vorgeworfen. Zur Nötigung und Bedrohung kam es laut Anklage im Dezember 2023 im Haslacher Rathaus. Beim Diebstahl ging es um ein Fahrrad, das er im Mai 2023, ebenfalls in Haslach, gestohlen haben soll. Der Vorwurf der Bedrohung wurde am ersten Prozesstag bereits erhärtet. Zum Diebstahl wollte Richterin Ina Roser noch den Käufer und den vom Beschuldigten genannten Verkäufer des als gestohlen gemeldeten Fahrrads hören, weshalb die Verhandlung in eine zweite Runde ging. Das gestohlene Mountainbike in auffälliger grüner Lackierung war von der Mutter des rechtmäßigen Eigentümers auf der Straße erkannt und dessen Fahrer angehalten worden.