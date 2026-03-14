Amtsgericht Wolfach: Richterin gibt noch eine letzte Chance

Weil er bei einer Schlägerei in Hausach im Oktober seinen Kontrahenten gegen den Kopf getreten hat, stand ein 23-Jähriger jetzt vor Gericht.
Wegen gefährlicher Körperverletzung saß ein 23-jähriger Afghane auf der Anklagebank des Amtsgerichts Wolfach. Ihm wurde vorgeworfen, am 25. Oktober 2025 bei einem Streit in einem Hausacher Lokal einen 60-jährigen Mann niedergeschlagen und den am Boden Liegenden mit dem Fuß ins Gesicht getreten zu haben. Der Mann erlitt eine Nasenprellung, die im Krankenhaus behandelt werden musste, und litt drei Wochen an Kopfschmerzen.