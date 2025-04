Massen in der Altstadt So erfolgreich war das Frühlingsfest in Haslach

Ob beim Flohmarkt, der Autoschau oder in den Biergärten – in der Altstadt war am Sonntag richtig was los. Auch die Kinder kamen bei Karussell und Spielen auf ihre Kosten. Tausende Besucher genossen das milde Wetter und das vielseitige Angebot.