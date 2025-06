1 Beleidigung lautete die Anklage gegen einen 42-jährigen Kinzigtäler am Mittwoch am Amtsgericht Wolfach. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa Meinungsfreiheit, Beleidigung oder gar Volksverhetzung? Die Meinungen gingen auseinander.







Beleidigung lautete die Anklage gegen einen 42-jährigen Kinzigtäler am Mittwoch am Amtsgericht Wolfach. Während Richterin Ina Roser die Äußerungen des Manns an der Grenze zur Volksverhetzung sah, pochte der auf die Meinungsfreiheit.