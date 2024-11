Amtsgericht Wolfach: Angeklagter schiebt Aussetzer auf den Alkohol

1 Ein 59-Jähriger stand in Wolfach vor Gericht weil er Polizisten beleidigt, bedroht und angegriffen hatte Foto: Rehder/

Rabiat und ausfällig soll sich ein 59-Jähriger im November gegen einen Polizeieinsatz gewehrt haben. Nun erhielt er Bewährung unter strengen Auflagen.









„Das nächste Mal gibt’s keine Bewährung!“, mahnte Richterin Ina Roser am Ende: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schwerem Fall, Beleidigung und Bedrohung lautete die Anklage, die am Amtsgericht gegen einen bei Polizei und Gericht bekannten 59-jährigen Kinzigtäler erhoben wurde. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Mann soll am 29. November 2023 in Haslach auf dem Parkplatz des Edeka-Markts sowie im Supermarkt unter Alkoholeinfluss Kunden angepöbelt und beleidigt haben.