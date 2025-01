Amtsgericht Wolfach: Angeklagter bestreitet Angriff

1 Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 37-Jähriger vor dem Amtsgericht in Wolfach verantworten. Foto: Buchta

Das Amtsgericht Wolfach verhandelte einen Fall schwerer Körperverletzung.









Der gefährlichen Körperverletzung wurde vor dem Amtsgericht ein 37-jähriger Lagerist aus dem Kinzigtal beschuldigt. Er kam vor zwölf Jahren aus dem Iran nach Deutschland und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Laut Staatsanwaltschaft soll er am 22. April in einem Betrieb im Kinzigtal einen Kollegen mit einem Hammer traktiert und gewürgt haben. Der Geschädigte erlitt eine Schädel- und eine Rippenprellung sowie Prellungen am Oberarm.