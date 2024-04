1 Vor dem Amtsgericht in Villingen wurde der Fall des 70-jährigen Mannes aus dem Landkreis verhandelt. Foto: Marc Eich

Zwischen 2012 und 2020 soll ein Großvater zwei seiner Enkelinnen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis acht Mal sexuell missbraucht haben. Doch es stellte sich heraus, dass noch mehr verschwiegen wird.









An Spannung war es im Gerichtssaal kaum noch zu übertreffen, als der Angeklagte und gleichzeitig Familienmitglied vieler Zuhörer in den Zuschauerreihen mit fünf Polizisten der Justiz in Handschellen an seinen Platz geführt wurde.