Amtsgericht Schopfheim: „Gröblichst fahrlässig“ mit Batterie und Benzin hantiert

Werkstatt geht in Flammen auf: Amtsgericht verurteilt 32-jährigen Mechaniker wegen Brandstiftung zu einer Geldstrafe in Höhe von 3750 Euro.
Eine dicke Rauchsäule über der Stadt und die Feuerwehr im Großeinsatz: Im April 2024 ging im Norden der Markgrafenstadt eine Werkstatt binnen weniger Minuten in Flammen auf. Nur dem beherzten Eingreifen der Rettungskräfte war es seinerzeit zu verdanken, dass die Flammen, die das gesamte Gebäude in Schutt und Asche legten, nicht auch noch auf die angrenzenden Wohnhäuser übergriffen.