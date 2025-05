Die Polizei hat eine Einbruchserie in Sulz am Neckar aufgeklärt und einen 41-jährigen Mann festgenommen.

Bereits am Mittwoch, 23. April, verschaffte sich der Mann unbefugt Zugang zu Firmenräumen in der Bahnhofstraße und entwendete mehrere Elektrogeräte und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Laut Polizeiangaben kehrte er nur wenige Tage später, am Sonntag, 27. April, an den Tatort zurück und erbeutete weiteres Werkzeug im vierstelligen Bereich. Am 30. April brach der 41-Jährige außerdem in eine Hallenkartbahn ein.

Lesen Sie auch

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes und stellten dort Teile des Diebesguts sicher.

Haftbefehl erlassen in Rottweil

Wie die Polizei berichtet, konnte der 41-Jährige am Freitag, 2. Mai, festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Rottweil vorgeführt werden. Dieser erließ daraufhin einen Haftbefehl.

Der 41-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.