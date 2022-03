1 Wegen gefährlicher Körperverletzung müssen sich drei Brüder aus dem Raum Rottenburg und einer ihrer Kumpel dieser Tage vor dem Amtsgericht Rottenburg verantworten. Foto: Gezener

Wegen gefährlicher Körperverletzung müssen sich drei Brüder aus dem Raum Rottenburg und einer ihrer Kumpel dieser Tage vor dem Amtsgericht Rottenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier jungen Erwachsenen vor, in einer Sommernacht 2021 auf eine kleine Gruppe am Neckarufer feiernder Männer eingeschlagen zu haben.















Rottenburg - Am ersten Verhandlungstag wurde die Geschichte von den Beteiligten in Nuancen – und teilweise auch im Grundsatz – unterschiedlich erzählt.

Es war Alkohol im Spiel

Die vier Beschuldigten: drei Brüder aus Rottenburg, die alle in den 1990er-Jahren geboren sind sowie ein weiterer Mann.

Der älteste der drei beschuldigten Brüder erzählte, er habe in der Vorfallnacht mit seinen beiden Brüdern und zwei weiteren Freunden "schon viel getrunken gehabt". Nach dem Kneipenbesuch hätten alle die Neckarbrücke passiert: "Meine beiden Brüder waren schon auf der anderen Seite der Brücke", erzählte der älteste Bruder. Als ihm jemand klargemacht habe, dass sein jüngerer Bruder angegriffen worden sei, sei der älteste Bruder "sofort hingerannt". Dort sei er von einem der Männer gepackt und geschlagen worden. "Dann habe ich zurückgeschlagen. Ich wurde angegriffen und musste mich wehren."

Einer der Anklagten entschuldigt sich – und erwartet eine Entschuldigung

Sein jüngerer Bruder, der der Gruppe vorausging, sagte, er sei in Richtung Schlachthof gelaufen, um auf die Toilette zu gehen. "Dann wurde ich von der Seite dumm angemacht", sagte er. "Dann wurde ich geschuckt und habe zurückgeschuckt. Ich habe einen Schlag abbekommen, mein Fuß ist umgeknickt, ich lag auf dem Boden. Ich konnte aber aufstehen und rastete dann aus. Ich habe Schläge verteilt, um mich zu verteidigen", erklärte der Beschuldigte.

Für die Verletzungen, die die Männer wegen seiner Schläge davongetragen haben, entschuldigte sich der Bruder. "Ich erwarte aber auch eine Entschuldigung von der Gegenseite", stellte er klar. Schließlich wollte er wissen "warum mein jüngerer Bruder eigentlich angeklagt ist?" Der jüngste der drei Brüder habe in der Vorfallnacht "überhaupt nichts gemacht", sondern sei nur "zur falschen Zeit am falschen Ort" gewesen.

Gegenseite erzählt die Geschichte etwas anders

Auf der anderen Seite: die geschädigten Zeugen. Ein Ingenieur, Anfang 30, der vor vielen Jahren von Rottenburg ins bayerische Schwaben zog, und in vergangenen Sommer in seine Heimatstadt zurückkehrte, um es sich am Neckarufer mit seinem etwas älteren Bruder sowie drei alten Freunden gut gehen zu lassen, sagte: "Nachdem wir zusammen etwas gegessen hatten, haben wir uns spontan dazu entschieden, ein Sixpack Bier von der Tankstelle zu holen, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen." Am Neckarufer seien dann "zwei uns unbekannte junge Männer aggressiv auf uns zugekommen."

Dann sei alles ganz schnell gegangen. "Einer meiner Freunde wurde geschuckt. Er fiel auf den Boden. Dann wurde auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Als Nächstes waren mein Bruder und ich dran. Ich habe unzählige Schläge auf den Kopf abbekommen." Er sei drei Tage krankgeschrieben gewesen. "Ich musste am nächsten Tag am Zahn notoperiert werden, hatte eine Kieferprellung, eine leichte Gehirnerschütterung, diverse Schürfwunden und noch lange nach dem Vorfall Kopfschmerzen", sagte er.

Wie sicher ist Rottenburg in der Nacht?

Auch sein etwas älterer Bruder, Mitte 30, von Beruf ebenfalls Ingenieur, musste Einiges wegstecken: "Erst wurde mein Daumen gebissen, dann habe ich einen Ellenbogenschlag ins Gesicht bekommen. Daraufhin bin ich hingefallen und wurde von zwei Personen geschlagen und getreten." Die Folgen: eine Operation am Ellenbogen, eine Verletzung am Daumen, Prellung am Nasenbein, diverse Schürfwunden und eine Thoraxwunde.

"Nach dem Vorfall musste ich circa zehn Tage lang zu Hause bleiben", erinnerte sich der in der Stuttgarter Region wohnhafte Ingenieur. Sein Fazit: "Ich bin in dieser Stadt nachts definitiv nicht mehr unterwegs." Er selbst habe in der Vorfallsnacht "niemanden geschlagen oder getreten, sondern lediglich jemanden festgehalten", wie er beteuerte.

Pilot sechs Wochen krankgeschrieben

Auch ein in Rottenburg wohnhafter Pilot, Mitte 30, bekam so einige Schläge ab, wie er erzählte: "Ich wurde gegen die Brust und gegen mein Kinn geschlagen. Ich bin hingefallen und habe Angst um mein Leben gehabt. Mir wurde gegen den Kopf getreten, mehrere Tritte kamen auf mich ein."

Die Folgen: ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Nasen-OP, eine Platzwunde, eine Verletzung am großen Zeh und ein verstauchtes Handgelenk. Etwa sechs Wochen lang habe er nicht arbeiten können. Sein Fazit zur Vorfallsnacht: "Das Schlachthofgebiet meide ich jetzt."

Auch ein Projektleiter hat Schläge abbekommen

Mit den beiden Ingenieuren und dem Piloten war auch ein Rottenburger Projektleiter, Mitte 30, dabei. Er sei auf den Oberkörper und auf den Hinterkopf geschlagen worden. "Wer das war, weiß ich aber leider nicht", sagte er. Auf die Schläge habe er dann auch reagiert: "Ich habe mich verteidigt", gestand der Projektleiter, der die Vorfallnacht wie folgt resümierte: "Gefühlt war es wie ein Überfall – als wäre ein Vorbote losgeschickt worden, der dann kurzerhand seine Freunde dazuholte."

Geschäftsmann filmt das Geschehen mit dem Handy

Nur ein Rottenburger Geschäftsmann, Anfang 30, filmte das Ganze: "Als das Handgemenge losging, habe ich die Ereignisse mit dem Handy gefilmt. Es wurde geschlagen und getreten." Interessant: Der jüngste der beschuldigten drei Brüder habe den Beobachtungen des Geschäftsmanns zufolge "bei dem ganzen Geschehen keine große Rolle gespielt". Dessen Verhalten habe der Geschäftsmann gar "eher als deeskalierend wahrgenommen".

Schnell habe der Geschäftsmann die Polizei gerufen: "Innerhalb von nur zwei Minuten kamen zwei Streifenwagen an. Es ist nur der Polizei zu verdanken, dass das Ganze nicht schlimmer ausgegangen ist."

Fortsetzungstermin am 31. März

Ein Polizeihauptkommissar sagte im Gericht aus, dass in der Vorfallnacht "alle Gruppen einen Alkoholtest abgelehnt haben". Der Polizeihauptkommissar habe aber erkennen können, dass zumindest drei der vier Beschuldigten ordentlich alkoholisiert gewesen seien. Welche Entscheidung Richterin Angelika Schneck letztendlich fällen wird, wird sich beim Fortsetzungstermin am Donnerstag, 31. März, im Amtsgericht Rottenburg zeigen.