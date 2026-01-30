Amtsgericht Oberndorf: „Unfreiwillig verheiratet“ – Bürger kritisiert Verfahrensdauer

Scheidung, Strafverfahren, Streit mit Nachbarn: Wie lange solche Verfahren am Oberndorfer Amtsgericht dauern – und was immer wieder zu Verzögerungen führt.
Eine Scheidung, die seit zwei Jahren läuft – kann das noch sein? Ein Leser meldet sich fassungslos bei unserer Redaktion, erzählt, sein Vater müsse weiterhin „unfreiwillig verheiratet“ bleiben, weil das Verfahren einfach nicht vorangehe. Warum das so ist, und wie es in Sachen Verfahrensdauer insgesamt am Oberndorfer Amtsgericht aussieht: Amtsgerichtsdirektor Rainer Graf-Frank klärt auf.