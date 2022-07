1 Eine 35-Jährige musste sich wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Oberndorf verantworten. Foto: Danner

Mehr als 25 000 Euro hat sich eine Pflegerin von Heimbewohnern und Angehörigen geliehen. Das Geld konnte sie bis heute nicht zurückzahlen. Sie stand daher wegen Betrugs vor Gericht.















Link kopiert

Oberndorf - Die Frau arbeitete in einer Pflegeeinrichtung im Norden des Landkreises. 2017 und 2018 hatte sie sich von zwei Heimbewohnerinnen und einer Angehörigen enorme Geldsummen geliehen. 27 600 Euro zahlten ihr die Geschädigten.

Geld wird nicht zurückgezahlt

Im Zeugenstand sagten zwei der Geschädigten aus. Die erste, eine 75-jährige Heimbewohnerin, habe der Pflegerin 2017 zunächst 10 000 Euro gegeben. Diese habe ihr erklärt, in Geldnot zu sein. Beide vereinbarten eine Rückzahlung in monatlichen Raten. Doch die Pflegerin zahlte lediglich 100 Euro zurück. Etwa ein Jahr später bat die 35-Jährige erneut um Geld. Diesmal waren es 6000 Euro. Sie versprach die Summe innerhalb eines Monats zurückzuzahlen. Die gutgläubige Rentnerin vertraute wieder. Da die Pflegerin in den folgenden Monaten aber nur einen Bruchteil zurückzahlte, schaltete die 75-Jährige einen Anwalt ein. Durch Lohnpfändungen wurde inzwischen ein weiterer Teil der Schulden beglichen. Doch bis heute habe sie nur rund 7000 Euro zurückbekommen.

Opfer war 97 Jahre alt

Die zweite Geschädigte war die Ehefrau eines ehemaligen Heimbewohners. 2018 kam die Pflegerin mit einer dringenden Bitte zu der heute 69-Jährigen: "Wenn sie nicht 10 000 Euro auftreibt, kommt sie ins Gefängnis", habe ihr die Angeklagte gesagt. Das Versprechen, die Summe zeitnah zurückzuzahlen, wurde nicht eingehalten. Bis zum Jahr 2019 erhielt sie lediglich 2000 Euro zurück. Auch sie schaltete daraufhin ihren Anwalt ein und hat durch Pfändungen einen Teil zurückbekommen.

Heimleitung bringt Fall zur Anzeige

Die dritte Geschädigte war zum Tatzeitpunkt 97 Jahre alt. Sie ist inzwischen verstorben. Sie hatte der Frau 1600 Euro geliehen. Als die Angeklagte aufhörte in der Einrichtung zu arbeiten, wandte sich die 97-Jährige an die Heimleitung, die bisher nicht gewusst hatte, dass die Pflegerin während ihrer Anstellung Heimbewohner um ihr Erspartes brachte. Die Leitung hat daraufhin den Betrug zur Anzeige gebracht. Noch ausstehende Bonuszahlungen an die Angeklagte wurden von der Einrichtung einbehalten und der 97-Jährigen überwiesen.

Die Angeklagte war geständig. Sie habe seit einigen Jahren schwere finanzielle Probleme, die sie nicht geregelt bekomme. "Wenn ich könnte, würde ich alles wieder rückgängig machen", sagte sie unter Tränen aus. Es tue ihr leid, was sie den drei Frauen, zu denen sie laut eigener Aussage, ein persönliches Vertrauensverhältnis hatte, angetan habe.

Betrug in zwei Fällen

Das Gericht verurteilte sie wegen Betrugs in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von zwölf Monaten. Die 35-Jährige habe aufgrund ihrer finanziellen Lage in Kauf genommen, das Geld nicht zurückzahlen zu können. Da sich nicht mehr genau feststellen lässt, was mit der 97-Jährigen vereinbart wurde, und aufgrund der zu erwartenden Strafe, wurde dieser Anklagepunkt fallengelassen.

Ein Bewährungshelfer soll ihr bei der Bewältigung ihrer Lage helfen, zudem muss sie Schuldenberatung in Anspruch nehmen.