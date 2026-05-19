Amtsgericht Oberndorf: Das Ticket für die Verhandlung ist immerhin bezahlt

Ein heute 23-Jähriger aus dem Raum Sulz fuhr öfter mal schwarz. Das führte ihn jetzt vor den Strafrichter. Der Vorwurf: Erschleichen von Leistungen. Das Ergebnis: Freiheitsstrafe.
Am Amtsgericht Oberndorf wurde jetzt eine Verhandlung gegen einen 23-Jährigen eröffnet. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft das Erschleichen von Leistung vorgeworfen. Er soll in einer kurzen Zeitspanne drei Mal ohne gültigen Fahrschein im Zug zwischen Sulz und Rottweil unterwegs gewesen sein. Dazu kommt, dass er schon mehrere Male vorbestraft und gemahnt wurden sei.