Prügelei in Nagold

1 Wegen Körperverletzung musste sich ein 25-jähriger Bäckergehilfe vor dem Amtsgericht Nagold verantworten Foto: Thomas Fritsch

Gab es Streit wegen einer Familienangelegenheit oder aus einem anderen Grund? Wegen Körperverletzung hat das Amtsgericht Nagold einen 25-jährigen Bäckergehilfen zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt.









Der eine wohnt in Calw, der zweite in Nagold und der dritte in Altensteig. Dort trafen sich die befreundeten Männer im April 2023 „zum Chillen und Grillen“, wie ein 23-jähriger Elektriker als Zeuge vor Gericht aussagte.