1 Wegen Nötigung im Straßenverkehr musste sich ein 22-Jähriger Nagolder vor dem Amtsgericht verantworten. Quelle: Unbekannt

Der Vorwurf der Sachbeschädigung wurde fallen gelassen, nicht aber die Behinderung im Straßenverkehr. Deswegen verurteilte das Amtsgericht Nagold einen 22-jährigen Straßenbauer aus Nagold zu einer Geldstrafe von 2400 Euro. Die Staatsanwältin hatte eine Bewährungs- und Geldstrafe gefordert.















Link kopiert

Nagold - Der Angeklagte musste sich zum zweiten Mal für einen Vorfall verantworten, der sich am 23. Februar 2021 auf der Strecke zwischen Gündringen und Nagold ereignet hatte. Nachdem die Beschädigung des gegnerischen Fahrzeugs nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, blieb der Vorwurf der Nötigung übrig. Der 22-Jährige hatte die Weiterfahrt eines anderen Autofahrers blockiert. Er habe sich fürchterlich über die Fahrweise des Vordermanns aufgeregt, erklärte der Beschuldigte in der Verhandlung.

Laut Anklageschrift hat er auf Höhe des Kreisverkehrs Iselshausen das andere Fahrzeug überholt, seinen Wagen quergestellt und ist ausgestiegen. Nach gegenseitigen Beschimpfungen wollte der andere seine Fahrt durch vorsichtiges Manövrieren fortsetzen. Was nicht möglich war, weil auf der anderen Straßenseite ein Bus an der Haltestelle stand.

Zwei Einträge im Strafregister

Den herbeigeführten Eingriff in den Straßenverkehr gab der Straßenbauer zu. Zwei Eintragungen ins bundesweite Strafregister - Sachbeschädigung in mehreren Fällen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach übermäßigem Alkoholkonsum - ließen Staatsanwältin Schmid aufhorchen und flossen in ihr Plädoyer ein. Besonders das unbeherrschte Verhalten nach dem Vollrausch wollte sie mit einer zweimonatigen Bewährungsstrafe ahnden. Außerdem sollte der Angeklagte zwei Jahre unter Beobachtung stehen und 1800 Euro in die Staatskasse zahlen.

Urteil angenommen

Martin Link beließ es bei einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 60 Euro. Positiv bewertete er, dass sich der Angeklagte von seinem Bekannten, "der ihm nicht gut getan hat", trennte und seine neue Freundin das Privatleben des Ledigen wahrscheinlich in geregelte und ruhigere Bahnen lenken werde. Er hoffe, dass der 22-Jährige den "Vertrauensvorschuss nicht verspielt und rückfällig wird". Dass er keine drei Monate auf den Führerschein verzichten müsse, sei am seidenen Faden gehangen. Insofern sei er glimpflich davongekommen. Der Straßenbauer nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an.