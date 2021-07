1 Ein 20-Jähriger Altensteiger musste sich wegen unerlaubtem Erwerb von Drogen vor dem Amtsgericht Nagold verantworten. Foto: Köncke

Er hat ein Jahr auf der Straße gelebt, sich mit falschen Freunden eingelassen und Drogen genommen. Wegen unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln hat das Amtsgericht Nagold einen 20-jährigen Altensteiger verwarnt und zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Altensteig/Nagold - Als die Eltern merkten, dass ihr Sohn Marihuana konsumiert, musste er die Wohnung verlassen und hat ein Jahr mehr oder weniger auf der Straße gelebt. Seit November 2020 ist er wieder daheim. Aufgenommen wurde er unter einer Bedingung, sich einem unangekündigten Urintest zu unterziehen als Beweis, nicht wieder rückfällig geworden zu sein.

"Es stimmt, ich habe damals gekifft", gab der Angeklagte in der Verhandlung.zu. Unter anderem hatte er für 150 Euro Gras bei einem Dealer in Baiersbronn besorgt.

Franziska Schwämmle von der Jugendgerichtshilfe Calw schilderte die Lebensumstände des damals 19-Jährigen. Die siebenköpfige Familie ist 2015 von Calw nach Altensteig gezogen. Dort hat der Angeklagte die Realschule besucht und mit der Mittleren Reife abgeschlossen. Aus eigenem Verschulden und durch eine Clique sei er ins Drogenmilieu abgerutscht, habe die Ausbildungsstelle verloren und auch die Tätigkeit bei der Erlacher Höhe "funktionierte nicht".

Als die Eltern erfuhren, dass ihr Sohn Rauschmittel nimmt, hätten sie die Reißleine gezogen. "Auf mich hat er bei unserem Gespräch einen positiven Eindruck gemacht", erklärte Schwämmle in der Verhandlung.

"Der Arrest hat mir die Augen geöffnet", äußerte der 20-Jährige. Absitzen musste er die Strafe, weil bei einer früheren Verurteilung wegen Diebstahl und Computerbetrug die gemeinnützigen Arbeitsstunden nicht geleistet worden waren. Inzwischen arbeitet er jeden Tag bei seinem Vater, bekommt zwar kein Geld, aber Kost und Logie. Sollte er den Führerschein machen, "was ich fest vorhabe", werde man die Kosten übernehmen, habe der Vater in Aussicht gestellt. Die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe sprach sich für eine Verwarnung und eine Arbeitsauflage aus.

"Sie sind an einer Weggabelung angelangt", wandte sich der Richter an den Angeklagten. Jetzt liege es an ihm, die Schritte in die richtige Richtung zu lenken. Dass er sein schuldhaftes Verhalten eingeräumt habe und zur Vernunft gekommen sei, wertete Staatsanwältin Sarah Göltenbott als positives Zeichen. Eine Verwarnung und 40 Stunden gemeinnützige Arbeit hielt sie für angemessen. Richter Link schloss sich in seinem Urteil dem Antrag an.