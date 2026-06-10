Amtsgericht Lörrach: Zwangsversteigerung – wenn das Haus unter den Hammer kommt

Ob Schuldner oder Scheidung: Eine Zwangsversteigerung ist immer mit dem Schicksal von Menschen verbunden. Die Gründe sind vielfältig und die Anzahl nimmt zu – auch in Lörrach.
Die Ursachen für die tendenzielle Zunahme von Zwangs- oder Forderungsversteigerungen seien vielschichtig, erklären die Rechtspflegerinnen Scheck und Palmer (Anm. der Red.: Die Vornamen werden auf Wunsch des Amtsgerichts nicht genannt). Immer wieder komme es etwa vor, dass sich Bürger bei Kreditaufnahmen verkalkuliert haben.