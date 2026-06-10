Amtsgericht Lörrach: Zwangsversteigerung – wenn das Haus unter den Hammer kommt

Ob Schuldner oder Scheidung: Eine Zwangsversteigerung ist immer mit dem Schicksal von Menschen verbunden. Die Gründe sind vielfältig und die Anzahl nimmt zu – auch in Lörrach.

Die Ursachen für die tendenzielle Zunahme von Zwangs- oder Forderungsversteigerungen seien vielschichtig, erklären die Rechtspflegerinnen Scheck und Palmer (Anm. der Red.: Die Vornamen werden auf Wunsch des Amtsgerichts nicht genannt). Immer wieder komme es etwa vor, dass sich Bürger bei Kreditaufnahmen verkalkuliert haben.

Bei Schulden ist die Gemengelage oft komplex Über Jahre hinweg prägte ein ausgesprochen niedriges Zinsniveau die Kreditvergabe. Sobald aber die Zinsbindung ausläuft, oft nach zehn Jahren, sehen sich Schuldner womöglich mit einem erheblich höheren Zinssatz konfrontiert – und geraten im Einzelfall in finanzielle Schwierigkeiten.

Indes führe der Weg nicht direkt zur Zwangsversteigerung, betonen Scheck und Palmer. Aus ihrer Sicht versuchten die Gläubiger – insbesondere regionale Banken – gemeinsam mit dem Schuldner eine Lösung zu finden. Oft ist die Gemengelage komplex: In manchen Fällen kommen gesundheitliche Probleme der Betroffenen hinzu, in anderen zeigten sich Schuldner unkooperativ bei der Suche nach Auswegen aus der Krisensituation, oder sie seien schlicht nicht bereit, eine Immobilie zu veräußern. Manche tauchen einfach ab, ziehen um oder melden sich nicht mehr.

Solche Verfahren dauern vom Antrag bis zum Sitzungstag oft rund ein Jahr

Der Zwangsversteigerung gehen Anträge der Gläubiger, Anhörungen der Schuldner, Gutachten zur Wertermittlung, Veröffentlichungen, Fristen, Terminierungen voraus: Solche Verfahren dauern vom Antrag bis zum Sitzungstag oft rund ein Jahr: „Wenn es nicht zu Verzögerungen kommt“, sagen Scheck und Palmer, die für das gesamte Verfahren zuständig sind. In der Phase der Vorbereitung bestehe immer die Möglichkeit, die Versteigerung durch eine einvernehmliche Lösung zu vermeiden.

Welche Erlöse erzielt werden

Die Zahl sei schwer zu generalisieren, aber aufs Ganze besehen würden bei Zwangsversteigerungen derzeit rund 80 Prozent des gutachterlich ermittelten Werts erlöst. In der Niedrigzinsphase wurden auch Beträge bezahlt, die über dem Gutachterwert lagen. Das passiere hin und wieder heute noch, aber nicht bei Immobilien, sondern eher bei landwirtschaftlichen Arealen. Vielleicht auch deshalb, weil diese womöglich von Unternehmen als Ausgleichsflächen erworben würden. Um bieten zu können, müssen Privatpersonen den Personalausweis vorlegen, Unternehmen benötigen einen aktuell beglaubigten Handelsregisterauszug. Bei den Versteigerungen seien immer wieder mal bekannte Gesichter zu sehen: Bürger, die sich für Objekte interessierten – aber nur dann, wenn diese nicht problembehaftet sind. Bei größeren Objekten seien eher Bauträger oder Unternehmen unter den Bietern zu finden.

Rund 70 bis 90 Verfahren gehen jährlich beim Lörracher Amtsgericht ein - nicht alle führen schließlich zur Zwangsversteigerung.

Erben und Scheidungen: wenn Kinder beteiligt sind

„Forderungs-“ und „Teilungsversteigerungen“ halten sich bei den Zwangsversteigerungen in etwa die Waage, sagen Scheck und Palmer. Erstere dient der Durchsetzung von Geldforderungen eines Schuldners, Letztere zielt auf die Aufhebung einer Eigentümergemeinschaft – etwa bei Scheidungen oder Erbschaften – ab. Insbesondere bei Erbengemeinschaften kann es kompliziert werden, etwa dann, wenn Familienmitglieder im Ausland wohnen, so Scheck. Bei Scheidungen spielen oft Emotionen eine große Rolle, vor allem dann, wenn ein Ehepartner noch im gemeinsamen Heim wohnt. Wenn das Kindeswohl gefährdet ist, kann dies zu einer Aufschiebung der Zwangsversteigerung führen.

Veröffentlichungen der Gutachten und der Termine ist online einzusehen

Wünschenswert sei, dass es vor der Versteigerung zu einer Einigung der Parteien kommt. Nicht immer ist das der Fall, aber, so Scheck und Palmer: „Jeder Fall ist individuell.“

Die Veröffentlichungen der Gutachten und der Termine ist online einzusehen unter www.versteigerungspool.de.