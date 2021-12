Einer der Gewalttäter muss in die Psychatrie

Mit einer Unterbringung in der Psychiatrie, einer Bewährungsstrafe und einer Freiheitsstrafe mit Vorbewährung endete die Verhandlung am Amtsgericht Rottweil. Alle drei Täter wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt.















Kreis Rottweil - Am helllichten Tag wird neben dem Lidl-Supermarkt in Rottweil ein älterer Mann von drei Täter zusammengeschlagen. Drei Wochen später ergeht es zwei Jugendlichen in Rottweil-Altstadt ebenso. Wieder mit massiven Gewalteinwirkungen, allerdings nur noch durch zwei Täter. Kurze Zeit später: Der aggressivste der Drei bedroht einen Taxifahrer mit einem Messer und traktiert ihn mit Füßen. Erst jetzt kommt es zur Vorführung beim Haftrichter. Und zur Anzeige durch die Jugendgerichtshilfe, deren begleitendenden Mitarbeiter massiv beleidigt und bedroht wurden.

Zu dritt auf älteren Mann losgegangen

Nun fiel das Urteil. Aufgrund der unkontrollierten Gewaltbereitschaft muss der Dreifachtäter für unbestimmte Zeit in die Psychiatrie. Der Zweifachtäter wurde zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt und der jüngste Einfachtäter wurde aufgrund seiner massiven Vorstrafen und der Körperverletzung während der Bewährungszeit für ein Jahr und acht Monate verurteilt.

Das Gericht unter der Leitung von Petra Wagner ist überzeugt, dass beim ersten Geschehen neben dem Lidl alle drei Täter ohne nachvollziehbaren Anlass gleichzeitig auf den älteren Mann losgingen. Sie traktierten ihn mit Fäusten und Tritten, selbst als dieser bereits am Boden lag. Ebenso massiv traten zwei der Täter gegenüber zwei Jugendlichen auf dem Schulhof der Römerschule auf – wieder ohne nachvollziehbaren Anlass, sagte die Richterin. Die rabiate Gewalteinwirkung führte zu deutlichen Verletzungen, aber insbesondere traumatischen Auswirkungen bei den Opfern, deren Angstzustände bis heute andauern.

Schizophrenie bescheinigt

Bei ihrem Urteilung blieb die Richterin in Teilen hinter den Anträgen der Staatsanwältin zurück. Etwa für den Täter, der sowohl bei der Körperverletzung beim Lidlmarkt als auch bei der schweren Körperverletzung auf dem Schulhof beteiligt war, forderte die Staatsanwältin eine zweijährige Freiheitsstraße ohne Bewährung. Die Richterin hielt ihm zugute, dass er sich seit dem Tathergang vor knapp eineinhalb Jahren nichts zu Schulden kommen ließ, gearbeitet, geheiratet und ein Kind bekommen habe und sich um ein geordnetes Leben bemühe. Sie machte ihm allerdings deutlich: "Das ist ihre letzte Chance". Halte er sich nicht an die auferlegten Pflichten oder begehe er erneut eine Straftat, dann "wandern Sie in den Knast".

Ähnliches gab sie auch dem jüngsten Täter, der zur Tatzeit noch nicht volljährig war, auf den Weg. Zurückliegende Gewalttaten und eine noch anhaltende Bewährungszeit während der jüngsten Tat wurden ihm zum Verhängnis. Die bereits verhängte einjährige Jugendstrafe wurde um sechs Monate und eine Vorbewährung erweitert. Mit dem Instrument der Vorbewährung wird die Entscheidung, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, zurückgestellt. Damit wandert er bei einem Fehlverhalten direkt in den Knast, erklärte Wagner. "Wenn alles funktioniert", spreche sie in sechs Monaten "aber gerne die Bewährung aus", gab sie ihm als Signal mit auf den Weg.

Für den dritten Täter kam für das Gericht nur ein Freiheitsentzug in Betracht. Ihm bescheinigte die Richterin in Bezugnahme auf ein Sachverständigen-Gutachten eine Schizophrenie. Aufgrund der hohen Gefahr, die von ihm ausgehe, bestehe für die Unterbringung in eine Psychiatrie ein öffentliches Interesse. Ohne Behandlung bestehe die Gefahr für weitere schwere Straftaten.

Neben der Unterbringung sprach die Richterin für ihn eine Jugendstrafe in Höhe von zwei Jahren und sechs Monaten aus. Damit folgte sie erneut dem Ratschlag des Sachverständigen, der sich vom begleitenden Jugendstrafvollzug einen notwendigen erzieherischen Druck verspricht.