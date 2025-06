Amtsgericht in Horb: Rentner beleidigt Cem Özdemir – doch gibt es eine Strafe?

1 Cem Özdemir (Bündnis90/Die Grünen), ehemaliger Bundeslandwirtschaftsminister, steht beim Schäferlauf 2023 n Bad Urach, mit einem Hut hinter einem Blumengesteck. Ein Rentner aus dem Kreis Freudenstadt hatte beleidigende Briefe wegen er Anwesenheit Özdemirs beim Schäferlauf geschrieben und verschickt. Foto: Stefan Puchner/dpa Immer wieder beleidigte ein Rentner in Briefen Politiker. Zuletzt traf es den Grünen Cem Özdemir, der Strafanzeige stellt. Es folgte nun eine schwierige Gerichtsverhandlung in Horb.







Ein heute 77-jähriger Rentner aus dem Kreis Freudenstadt musste sich am Dienstag wegen zweifacher Beleidigung vor dem Amtsgericht verantworten. Angeklagt war er, weil er 2023 zwei handgeschriebene Briefe an den Bürgermeister von Bad Urach geschickt hatte. Darin äußerte er sich in rassistischer und beleidigender Weise über Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), der im Rahmen des traditionellen Schäferlaufs die Stadt besucht hatte.