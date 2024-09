Amtsgericht Horb: Nach Tritten und körperlicher Attacke traumatisiert

1 Das Opfer wurde mehrfach getreten. Foto: Marina P. - stock.adobe.com

Zwei recht unterschiedliche Version zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung hatten ein Zeuge und ein Angeklagter vor dem Amtsgericht.









In ärztliche Behandlung musste sich das Opfer einer körperlichen Attacke begeben – stark traumatisiert suchte der Mann auch einen Psychologen auf. In der Verhandlung vor dem Horber Amtsgericht bricht das ältere Opfer der tätlichen Gewalt eines 50-Jährigen immer wieder in Tränen aus – so tief sitzen anscheinend die psychischen Wunden und der Schmerz darüber, was an jenem Morgen nach Weihnachten passiert ist.