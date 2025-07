Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Die Polizei fand ihn später auf einem nahen Parkplatz. Nun stand er wegen Fahrerflucht vor Gericht.

Ein regennasser Tag, ein Moment der Unachtsamkeit und die falsche Entscheidung danach: Ein Handwerker aus der Kurpfalz musste sich vor dem Amtsgericht Horb wegen Fahrerflucht verantworten. Der Vorwurf: Er soll sich nach einem Unfall auf der A 81 zwischen Horb und Rottenburg unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Der Vorfall ereignete sich am 19. Juli 2024 auf Höhe Eutingen. Bei starkem Regen verlor der Angeklagte auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zweimal mit der Leitplanke. Danach, so die Anklage, verließ er den Unfallort, ohne die Polizei oder andere Beteiligte zu informieren. Erst auf einem nahe gelegenen Parkplatz – rund 200 bis 300 Meter entfernt – trafen ihn Polizisten später an. Das Auto war schwer beschädigt.

Angeklagter kurzfristigohne Verteidiger

Im Gerichtssaal wirkte der Angeklagte angespannt – nicht zuletzt, weil sein ursprünglicher Verteidiger kurz vor Prozessbeginn das Mandat niedergelegt hatte – allerdings aus persönlichen Gründen. „Kein Fall, in dem Sie zwingend einen Anwalt brauchen“, stellte Richterin Jennifer Dallas-Buob klar. Oberstaatsanwalt Markus Wagner ergänzte, dass bei Unzufriedenheit mit dem Ablauf noch der Weg zum Landgericht offenstehe.

Der Angeklagte hatte bereits versucht, einen neuen Anwalt zu organisieren. Das Verfahren wurde dennoch durchgeführt – zu eindeutig sei die Sachlage, zu überschaubar der juristische Rahmen. Die Beweisaufnahme bestätigte die wesentlichen Punkte der Anklage. Ein Polizeibeamter berichtete, dass Fahrzeugteile über die Fahrbahn verstreut waren. Das Kennzeichen des Wagens fand sich im Bereich der Mittelschutzplanke. Auch die Leitplanke war erheblich beschädigt. Der Schaden inklusive Absperrung belief sich laut Polizei auf etwa 6000 Euro.

Stand der Angeklagteunter Schock?

Ob der Mann bewusst geflüchtet oder nur unter Schock stand – darüber diskutierten Gericht und Staatsanwaltschaft. „Man wusste nicht, ob er den Unfall noch meldet“, so der Polizist. „Dass man nicht sofort zum Telefon greift, ist das eigentliche Problem“, sagte Staatsanwalt Wagner. Der Angeklagte hatte später erklärt, er habe die Situation zunächst nicht als schwerwiegend eingeschätzt. Auch Richterin Dallas-Buob zeigte Verständnis: „Wenn man denkt, es ist nicht viel passiert, kann das durchaus auf einen Schockzustand hindeuten.“

Die Staatsanwaltschaft schlug schließlich eine Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 500 Euro an die Deutsche Verkehrswacht vor. Der Angeklagte stimmte zu. Führerscheinrechtliche Konsequenzen bleiben ihm erspart – sofern die Zahlung fristgerecht erfolgt.