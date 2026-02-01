Amtsgericht Hechingen: Reichlich Tränen – Angeklagte muss hinter Gitter

Eine 35-Jährige aus Bitz wurde zu einem Jahr und neun Monaten Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Sie war im Besitz von größeren Mengen an Betäubungsmitteln.
Das am Amtsgericht Hechingen verkündete Urteil sorgte bei der 35-jährigen Angeklagten für reichlich Tränen. Denn die Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten wurde nicht, wie erhofft, zur Bewährung ausgesetzt. Dafür werden fünf Monate laut Richter Bernd Koch als vollstreckt anerkannt, da das Verfahren sich verzögert hatte. Weshalb die Frau aus Bitz nicht mit Milde rechnen konnte, lag unter anderem daran, dass sie bereits 13 Vorstrafen hat – manche davon einschlägig – und es sich um den dritten Bewährungsbruch handelt.