Amtsgericht Hechingen: Prozess um Impfbefreiung - Arzt aus Zollernalbkreis freigesprochen

Eine Impfbefreiung, die der Mediziner ausstellte, entbehrte einer ausreichenden Grundlage. Absicht oder Fahrlässigkeit erkannte das Amtsgericht jedoch nicht.
Ein Arzt hat ein nachweislich unzutreffendes Attest ausgestellt. Es bescheinigte die Masern-Impfunverträglichkeit eines kleinen Mädchens. Niemand ist zu Schaden gekommen. Allerdings stand derselbe Arzt schon einmal vor Gericht, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe in der Corona-Zeit Schülern Maskenbefreiungen ausgeschrieben, die der medizinischen Grundlage entbehrten – „Gefälligkeits-Atteste“.