1 Hat der Mann seine Frau wirklich verprügelt und angedroht, ihr das Gesicht aufzuschlitzen, wie die Staatsanwaltschaft es ihm vorgeworfen hat? Foto: Gambarini

Ein Mann soll seine Frau verprügelt, an den Haaren gezogen, eine Eisenstange nach ihr geworfen und gedroht haben, ihr Gesicht aufzuschlitzen – und wurde vom Amtsgericht Hechingen freigesprochen. Wie ist es dazu gekommen?















Hechingen - Einen kuriosen Fall hat das Amtsgericht am Dienstag verhandelt: Ein Mann aus Hechingen soll seine Frau geschlagen haben, doch die Zeugen, allesamt verwandt mit dem Mann, verweigerten die Aussage.

Was war geschehen? Die Staatsanwaltschaft war dem Angeklagten mehrere Handgreiflichkeiten vor, die sich gegen seine damalige Verlobte gerichtet haben sollen. Der Mann soll sie am Hals gepackt haben und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Als die Frau am Boden lag, habe er an ihren Haaren gezogen und ihr einige Tritte verpasst, hieß es bei der Anklageverlesung der Staatsanwaltschaft. Danach soll er die Wohnung verlassen haben, kehrte tags darauf jedoch zurück. Offenbar drohte er, seine Freundin umzubringen und ihr Gesicht aufzuschlitzen, falls sie sich mit anderen Männern sehen lasse.

Zeugin: "Ich weiß nicht, warum wir heute hier sind"

Bei der Frau seien Hämatome und eine Verletzung der Unterlippe festgestellt worden, berichtet die Staatsanwaltschaft weiter. Diese wirft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung und dazu versuchte Nötigung vor.

Für manch einen Beobachter war die Sache von vorne herein klar. Der Mann ist schuldig und wird verurteilt. Eindeutige Angelegenheit.

Umso größer das Erstaunen über die Zeugen. Als die ehemalige Verlobte des Angeklagten in den Zeugenstand tritt, sagt sie nichts, verweigert sie die Aussage. Sie habe das ja bereits vor der Verhandlung schriftlich erklärt und fügte gegenüber der Richterin an: "Ich weiß nicht, warum wir heute hier sind." Eine Frau, bei der Hämatome ärztlich dokumentiert sind, weiß also nicht, warum sie als Zeugin aussagen soll. Es ist eine Aussage, die bei unbeteiligten Beobachtern vor allem für Verblüffung gesorgt haben dürfte.

Und ist nicht alles: Noch verblüffender scheint für Außenstehende die Tatsache, dass die Frau mit dem Angeklagten inzwischen gar verheiratet ist. Auch die Mutter der Ehefrau sollte als Zeugin in dem Fall aussagen. Und sie? Ja, auch sie verweigerte die Aussage. Aufgrund der verwandtschaftlichen Verhältnisse hat sie ja auch das Recht dazu. So war die Beweislage wider Erwarten dann doch recht dünn, zumal sich auch der Angeklagte selbst ausgeschwiegen und scheinbar geduldig wartete, bis der Verhandlungstermin zu Ende ist.

20-minütige Verhandlung endet mit Freispruch

So war diese Turbo-Verhandlung schon nach gut 20 Minuten beendet, und das ohne Ergebnis. Dem Angeklagten konnten die ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen Taten bei der Verhandlung nicht nachgewiesen werden. Deshalb bleibe nichts anderes als ein Freispruch übrig, sagte die Staatsanwältin.

Und auch der Anwalt des Angeklagten betonte, dass die Taten nicht nachweisbar seien. Der Angeklagte wurde deshalb freigesprochen. Außerdem trägt der Staat die Kosten des Verfahrens.