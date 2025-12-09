Amtsgericht Hechingen: Mann will Miete eintreiben – und droht Bewohner mit russischer Mafia

Das Schicksal eines 46-Jährigen hat sich jüngst vor dem Amtsgericht Hechingen offenbart. Bei der Bundeswehr in die Sucht geflüchtet, begeht er alkoholisiert wiederholt Straftaten.
Wegen versuchter räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung musste sich ein 46-Jähriger vor dem Amtsgericht Hechingen verantworten. Er soll am 24. Juni 2024 in einem Mehrparteienhaus in Hechingen an der Haustür die Miete von einem Bewohner gefordert haben, obwohl er weder Vermieter noch von diesem zum Eintreiben der Miete bemächtigt war.