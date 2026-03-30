Amtsgericht Hechingen: Lieber eine Geldstrafe als die drohende Abschiebung

Ein in Bisingen lebender Marokkaner hat gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen. Es war nicht seine erste Straftat. Er fand jedoch einen gütigen Richter.
Ein zum wiederholten Mal straffällig gewordener Marokkaner, mit Wohnsitz in Bisingen, darf sich glücklich schätzen, mit Bernd Koch auf einen Richter getroffen zu sein, der es wirklich gut mit ihm meinte. Nach fünf mit Geldstrafen geahndeten Diebstählen seit 2018, hatte sich der 40-Jährige jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz vor dem Amtsgericht Hechingen zu verantworten. Strafbefehl gestellt hatte die Staatsanwaltschaft Freiburg.