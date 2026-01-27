Amtsgericht Hechingen: In Leggins gefasst – Mann verurteilt

Auch wenn es letztlich „harmlos“ war und die beiden Mädchen keinen offensichtlichen Schaden davon getragen haben, so ist und bleibt es eine Straftat, die der 58-jährige Angeklagte begangen und auch per Geständnis voll eingeräumt hat. Deshalb hat ihm das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Hechingen nach der öffentlichen Verhandlung eine Strafe von einem Jahr und zwei Monaten auferlegt. Aus verschiedenen Gründen wird diese drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage wurde eine Geldbuße von 5000 Euro festgesetzt.​

Was war geschehen? Im Sommer 2022, den genauen Tag konnte man nicht mehr ermitteln, soll der ledige Vater zweier erwachsener Töchter, für die er das Sorgerecht hat, einem anderen Mädchen in die Leggins gefasst haben. Die geschiedene Mutter von vier Töchtern war ein Jahr zuvor mit den zwei jüngsten beim neuen Lebensgefährten in die Wohnung in Albstadt eingezogen. Diese waren im Sommer 2022 knapp sieben und acht Jahre alt. Der älteren von beiden soll der Angeklagte also mit einer Hand in die Hose gefasst und sie in der Leiste berührt haben, wobei aber die Unterhose noch dazwischen war. Beim jüngeren Mädchen soll er an einem anderen Tag seine Hand unter den Rock geschoben, aber auch hier noch rechtzeitig Halt gemacht haben.

Aussagen erspart

Beide Mädchen hatten sich einige Monate später ihrem leiblichen Vater anvertraut, weshalb dieser Anzeige erstattete. Auch die leibliche Mutter erfuhr von den Schilderungen und zog danach aus der Wohnung des Angeklagten aus. Die Mädchen erzählten im Laufe der Ermittlungen einzeln einem Richter, was genau geschehen war, mussten aber nicht nochmals vor Gericht aussagen, weil der Angeklagte voll geständig war und dies auch im Vorfeld der Verhandlung mitgeteilt hatte, sodass man die inzwischen zehn und zwölf Jahre alten Schwestern nicht als Zeugen laden musste. Diesen Umstand ließ das Jugendschöffengericht auch positiv in die Urteilsfindung mit einfließen.

In der Verteidigererklärung ließ der Angeklagte, der immer wieder beschämt zu Boden blickte, wissen, dass er sein Verhalten zutiefst bedauere und er die volle Verantwortung für das Geschehene übernehme: „Ich schäme mich sehr. Ich würde es gerne rückgängig machen, wenn ich könnte.“ Dennoch handelt es sich bei den Vorfällen um sexuellen Missbrauch von Kindern in zwei Fällen und damit „ganz erhebliche Straftaten“, so Richterin Dr. Karin Laub. Solcherlei Handlungen beeinflussen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und können die Entwicklung erheblich beeinflussen, so die Erklärung.

Angeklagter hat ein stabiles soziales Umfeld

Beide Elternteile mussten lediglich fünf Minuten aussagen und gaben übereinstimmend zu Protokoll, dass ihre Töchter offensichtlich keinen Schaden genommen hätten. Die jüngere Tochter sei laut Mutter sogar „tiefenentspannt“. Auch dies wurde bei der Urteilsfindung berücksichtigt. Noch dazu habe der Angeklagte ein stabiles soziales Umfeld, einen festen Job und sei laut Auszug aus dem Bundeszentralregister nicht vorbestraft. Seit dem Sommer 2022 habe es auch keinen Vorfall mehr gegeben, so die Richterin.

Staatsanwältin Ronja Knorz plädierte für eine Gesamtstrafe von einem Jahr und acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, da die Prognose des Angeklagten günstig sei. Verteidigerin Sina Boss sah eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten als tat- und schuldangemesen. Ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt. Die Prozessbeteiligten sahen im Urteil, mit dem der Angeklagte zwar vorbestraft ist, aber bei dem er die Haft nicht antreten muss, wenn er sich drei Jahre lang nichts zuschulden kommen lässt, eine „ausreichende Warnung“.

Wie sehr ihn der Prozess und die beiden Vorfälle belasten, konnte man dem Angeklagten ansehen, der in seinem „letzten Wort“ nochmals betonte: „Ich kann mich nur entschuldigen!“ Bei den beiden Mädchen und ihren Eltern. Er würde alles dafür tun, wenn er es nur ungeschehen machen könnte. Eine sexuelle Neigung zu Kindern wies der Geständige von sich. Dennoch wurde er vom Gericht belehrt, wo er sich andernfalls Hilfe holen könnte.