Amtsgericht Hechingen: In Leggins gefasst – Mann verurteilt

Ein 58-Jähriger erhielt eine Bewährungsstrafe, weil die Vorfälle für die Mädchen nicht belastend waren, er nicht vorbestraft ist und ein Geständnis abgelegt hat.
Auch wenn es letztlich „harmlos“ war und die beiden Mädchen keinen offensichtlichen Schaden davon getragen haben, so ist und bleibt es eine Straftat, die der 58-jährige Angeklagte begangen und auch per Geständnis voll eingeräumt hat. Deshalb hat ihm das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Hechingen nach der öffentlichen Verhandlung eine Strafe von einem Jahr und zwei Monaten auferlegt. Aus verschiedenen Gründen wird diese drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage wurde eine Geldbuße von 5000 Euro festgesetzt.