April 2021: Die Polizei hält des Nachts ein Auto an, winkt es auf den Lidl-Parkplatz bei Bisingen. Der Beifahrer hat Drogen im Rucksack und flüchtet zunächst. Nun verantwortete er sich vor Gericht. Das Ergebnis: eine zweite Chance.















Bisingen/Hechingen - Manche, die in Drogengeschäfte verwickelt sind, fangen ja als "kleiner Fisch" an. Doch dieser Angeklagte ist gleich "von Null auf Hundert" durchgestartet, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Gleich 380 Gramm Marihuana hatte die Polizei bei ihm sichergestellt, die er zum größten Teil weiterverkaufen wollte.

Ans Licht gekommen ist die rege Tätigkeit im Drogenmilieu im April 2021: Als Beifahrer war er im Auto von Grosselfingen nach Bisingen unterwegs, als die Polizei das Fahrzeug zur Kontrolle auf den Lidl-Parkplatz winkte. Bei der Durchsuchung des Rucksacks ergriff er zunächst die Flucht. Bei der späteren Hausdurchsuchung war er wieder anwesend – und zeigte sich dann sogar kooperativ.

Die Mutter des jungen Mannes ist "mehr als angefressen"

Angeklagt war der junge Mann vor dem Amtsgericht Hechingen wegen Besitzes und Handeltreibens mit Drogen. Für seine Mutter muss eine Welt zusammengebrochen sein: Wie der Anwalt berichtete, "war sie mehr als angefressen".

Bis heute sei das Verhältnis des Angeklagten zu ihr "schwierig", weshalb er inzwischen in Mössingen bei Verwandten wohnt.

Er vermittelte auch im Gericht nicht den Anschein, ein Krimineller zu sein. Sein Leben verlief bislang ja auch in geordneten Bahnen: Realschulabschluss, danach der Wechsel aufs Berufskolleg. Dort beginnt er, mit Marihuana zu experimentieren, den Abschluss schafft er nicht. Sein Anwalt: "Wenn jemand kifft, schafft er es nicht."

Auch er habe seinen Mandanten nochmal "ins Gebet" genommen. Der Angeklagte wolle die Verantwortung übernehmen für das, was er getan hatte. In ›besten Zeiten‹ konsumierte er 5 bis 10 Joints pro Tag, nach eigenen Angaben verbrauchte er etwa 50 Gramm pro Monat. Das sei eben "zu viel, um etwas auf die Reihe zu kriegen", räumte sein Anwalt freimütig ein.

Wo er das Marihuana gekauft hatte, wollte er nicht sagen. Nur so viel: Ein Gramm hatte er zum Preis von fünf bis sechs Euro gekauft. Den Stoff wollte er an eine Handvoll Bekannte verkaufen und einen Teil davon für den Eigengebrauch behalten. Wie der Anwalt betonte, habe er das Marihuana zum Einkaufspreis, also nicht gewinnbringend, weitergegeben. Der Angeklagte räumte die Taten ein, sodass seine Schuld schnell erwiesen war.

Ein Jahr hat der Angeklagte Zeit, sich zu bessern

Gut für den Angeklagten: Das Gericht gibt dem jungen Mann eine zweite Chance. Es hat seine Schuld zwar festgestellt, lässt ihm nun aber ein Jahr Zeit, um sich zu bessern. Dabei muss er einen sozialen Trainingskurs absolvieren, eine Geldstrafe zahlen und seine Drogenabstinenz mit negativen Drogentests nachweisen. Die Staatsanwaltschaft forderte ursprünglich eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung – im Vergleich dazu ist der Angeklagte mit einem blauen Auge davongekommen.

Und vielleicht stimmt es ja doch, dass Ehrlichkeit am längsten währt. Wie geht es nun weiter? Der Angeklagte will für eine Übergangszeit arbeiten, danach den Schulabschluss nachholen und in fernerer Zukunft ein Studium absolvieren. Bleibt zu hoffen, dass er auf der Spur bleibt. Falls nicht, muss er voraussichtlich eine deutlich härtere Strafe tragen.