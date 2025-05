Amtsgericht Hechingen: Autos illegal gelagert – überraschende Wendung vor Gericht

1 Blick auf das Gerichtsgebäude in Hechingen Foto: Silas Stein/dpa Gegen drei Inhaber einer Autowerkstatt wurde vor Gericht verhandelt. Nach der Anklageschrift traten einige Ungereimtheiten ans Licht. Das war passiert.







Die Inhaber einer Autowerkstatt aus der Region Zollernalb sind am Donnerstagmittag am Amtsgericht Hechingen erschienen, um ihren Einspruch gegen einen Strafbefehl zu verhandeln. Die Anklage erweckte den Eindruck, dass hier drei skrupellose Betrüger am Werk waren. Während der Verhandlung wandelte sich dieses Bild allerdings – das erkannte auch die Staatsanwältin.