Amtsgericht Hechingen: Am Ende profitiert die Kinderhilfe

Zwei Streithähne gerieten in einem Burladinger Ortsteil im Straßenverkehr handgreiflich aneinander. Die Wahrheitsfindung war nicht einfach.
Auf Deutschlands Straßen liegen die Nerven bei Autofahrern öfter mal blank. So war es auch an einem Tag im April vergangenen Jahres im Burladinger Stadtteil Hausen der Fall. Deshalb saßen beide Streithähne am Freitagvormittag in Hechingen im Amtsgericht. Einer der Kontrahenten legte Widerspruch gegen einen auferlegten Strafbefehl ein. Der Vorwurf: Körperverletzung und versuchte Körperverletzung. Oder war es womöglich nur eine Rangelei? Die Wahrheitsfindung gestaltete sich schwierig - mit einem Ende, dass so zu Beginn nicht abzusehen war.