1 Ein Nachbarschaftsstreit eskalierte – dafür gab es vor dem Amtsgericht für den Angeklagten eine Geldstrafe. (Symbolfoto) Foto: © Jonathan Stutz – stock.adobe.com

Streit unter Nachbarn kann sehr hässlich werden. Das Gericht in Freudenstadt verurteilte jetzt einen Mann wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe, obwohl die Staatsanwaltschaft Haft forderte.















Link kopiert

Freudenstadt - Der Angeklagte ist 46 Jahre alt, kommt aus Osteuropa und spricht nur gebrochen Deutsch. Er hatte keinen Verteidiger und wie er allein auf der Anklagebank saß, wirkte er unsicher und etwas hilflos. Die Anklage lautete unter anderem vorsätzliche Körperverletzung.

Es handelt sich um einen Nachbarschaftsstreit in einer Gemeinde im Kreis Freudenstadt – aus eher nichtigem Anlass ausgebrochen, dann aber ganz offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Und: Eine gewaltige Menge Alkohol war bei den Vorgängen im November 2020 auch im Spiel: Über zwei Promille wurde nach der Tat im Blut des Angeklagten gemessen, auch seine Partnerin sei reichlich alkoholisiert gewesen, heißt es.

Polizei war oft vor Ort

Der Polizei waren die Örtlichkeiten und die Umstände der wenig friedvollen Nachbarschaft übrigens wohl bekannt. "Wir waren so oft da unten", sagte ein Polizeibeamter vor Gericht. Stets waren die verfeindeten Nachbarn alkoholisiert, gab es üble Schreiereien und gegenseitige Beleidigungen.

Der Anlass der Auseinandersetzung im Ende 2020 war bei Lichte gesehen kaum der Rede wert. Wie die 31 Jahre alte Geschädigte, die seinerzeit im fünften Monat schwanger war, als erste Zeugin vor Gericht aussagt, begann es mit einem Streit an der Gemeinschafts-Waschmaschine des Doppelhauses.

Die Partnerin des Angeklagten habe ungefragt ihre Wäsche aus der Waschmaschine genommen, so die junge Frau vor Gericht. "Aber die Wäsche war voll blau, irgendwie versaut, ich war ziemlich sauer." Es kam zur Auseinandersetzung mit der Frau des Angeklagten – erst verbal, dann wurde es auch körperlich. Die beiden Frauen gerieten in einen regelrechten Kampf.

Partnerin des Angeklagten schildert Dinge anders

Dann erschien der Angeklagte auf der Bildfläche, attackierte die Schwangere. "Er kam raus und ist sofort auf mich losgegangen", so die Geschädigte, Er habe mit der Faust zugeschlagen, habe sie trotz Schwangerschaft in den Bauch geboxt, sie an den Haaren gezogen und getreten. "Sind Sie verletzt worden?", will die Richterin Jennifer Dallas-Buob wissen. "Ja, ich habe blaue Flecken gehabt und im Krankenhaus eine Spritze bekommen, damit ich mein Baby nicht verliere."

Als zweite Zeugin tritt die Partnerin des Angeklagten auf, sie ist 44 Jahre alt. Sie berichtet den Vorfall etwas anders: Sie sei von der Jüngeren zu Boden gestoßen worden. "Dann hat sie sich auf mich gesetzt und mit einer Plastikflasche auf mich eingeschlagen." Ihr Partner sei ihr lediglich zu Hilfe gekommen. "Er hat sie nur weggenommen von mir, doch dann hat sie angefangen, ihn zu schlagen. Er hat sie nicht geschlagen, überhaupt nicht."

Zwei weitere Vorfälle kommen zur Sprache

Die Polizei berichtete, auch die beiden Frauen seien bei dem Vorfall alkoholisiert gewesen. Zwei weitere Vorfälle kommen vor Gericht ebenfalls zur Sprache: Einmal habe der Angeklagte im Dezember 2020 den Notruf der Feuerwehr angerufen und einen Band im Wohnhaus berichtet: Tatsächlich aber gab es keinen Brand. Im Dezember 2021 sei die Polizei ebenfalls bei einem Streit erschienen: Der Angeklagte, so Polizeibeamte vor Gericht, habe sie schwer beleidigt und angegriffen.

Die Staatsanwaltschaft folgt im wesentlichen den Aussagen der geschädigten Schwangeren. Deren Schilderungen des Streits seien glaubwürdig. Alles in allem fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von sieben Monaten Haft auf Bewährung. Ob er noch etwas zu sagen habe, fragt die Richterin den Angeklagten. "Ich habe nichts zu sagen", antwortet er.

Das Urteil von Dallas-Buob fällt dann aber deutlich milder aus: Eine Geldstrafe von 85 Tagessätzen zu jeweils zehn Euro.