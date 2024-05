1 Das Lahrer Amtsgericht verurteilte den Ruheständler zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Foto: Schabel

Einen von einem Rentner aus Lahr verübten Sozialleistungsbetrug haben Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach aufgedeckt.









Der 1952 geborene Mann hatte drei Jahre lang vom Amt für Soziales und Versorgung in Lahr Sozialleistungen bezogen, dabei aber verschwiegen, dass er nebenher einen gut gehenden Handel mit Schrott und Altmetall betrieb. Wie die Zöllner ermittelten, hatte der Mann so mehr als 18.600 Euro an Sozialleistungen zu Unrecht erhalten.