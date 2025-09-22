Amtsgericht Balingen: Trunkenheitsfahrt mit mehr als zwei Promille endet am Baum

Zum wiederholten Mal war ein Mann mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut unterwegs. Dabei hatte er nicht mal einen Führerschein.
Ein 41-jähriger polnischer Produktionsmitarbeiter musste sich nun vor dem Amtsgericht Balingen verantworten. Er war mit seinem Opel Astra spät Abends nach einem Lokalbesuch in Leidringen unterwegs gewesen. Weil er stark alkoholisiert war, verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Eine spätere Blutentnahme ergab einen Alkoholwert von 2,07 Promille.