Amtsgericht Balingen Sieben Monate für Widerstand gegen Polizisten

Balingen/Haigerloch - Der Mann war im März des alten Jahres schon am Morgen durch merkwürdiges Verhalten auf dem Parkplatz eines Haigerlocher Lebensmitteldiscounters aufgefallen. Da stimmt was nicht, meinte ein Zeuge der das beobachtet hatte. Als Security-Mann vor Discos hat er einschlägige Erfahrungen mit solchen Situationen gemacht. Der Angeklagte fuhr schließlich mit seinem Auto weg und der Zeuge verständigte die Polizei. Diese traf den 47-jährigen Arbeiter in seiner wenige Kilometer entfernten Wohnung an.