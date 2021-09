1 Vor dem Balinger Amtsgericht wurde der Fall des aggressiven Mannes verhandelt. Foto: Maier

Gegen einen Angeklagten, der in Villingen-Schwenningen wohnt, hat das Amtsgericht Balingen am Donnerstag in Abwesenheit des Mannes einen Strafbefehl auf zehn Monate Freiheitsstrafe erlassen. Die Strafe soll auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem muss der Verurteilte 80 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.

Balingen - Das Strafmaß beinhaltet gleich zwei Verfahren. Das Amtsgericht hatte ihn bereits zu einer Bewährungsstrafe wegen des Besitzes von Rauschgift verurteilt. Nun wurde ihm zudem der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Er soll in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Weilstetten nach dem Genuss von Alkohol und Drogen randaliert haben, weshalb eine Nachbarin die Polizei benachrichtigt hatte. Da der Angeklagte mehrfach auf die eingesetzten Polizeibeamten zugegangen und den eingeforderten Corona-Abstand nicht eingehalten hatte, wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier in Balingen gebracht.

Ins Gesicht gespuckt

Auch dagegen hat sich der Mann laut Anklage zur Wehr gesetzt, wobei eine Beamtin und ein Beamter verletzt worden seien. Einer Beamtin habe er ins Gesicht gespuckt, obwohl er unter Hepatitis-C leide. Zudem soll er die Beamten beleidigt haben.

Der Mann erschien jedoch nicht zu der Verhandlung – aus dem einfachen Grund, weil er derzeit in der Justizvollzugsanstalt Offenburg einsitzt. Dies war dem Gericht zunächst nicht bekannt.

Gegen den Angeklagten wurde nun der Strafbefehl erlassen. Zudem wird für ihn ein Pflichtverteidiger bestellt, der dann zusammen mit seinem Mandanten zu beschließen hat, ob dieser den Strafbefehl annimmt oder gegen diesen vorgeht.