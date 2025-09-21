Amtsgericht Balingen: Mit 2,48 Promille auf der Heimfahrt

Eine 46-jährige Frau verursachte im Dezember einen schadensträchtigen Unfall. Wenige Monate später wurde sie erneut auffällig: Sie war mit 2,48 Promille mit dem Auto unterwegs.
Auf der Anklagebank im Amtsgericht Balingen sitzt scheu eine zierliche 46-jährige Frau neben ihrem Verteidiger. Ihr werden zwei Straftaten zur Last gelegt: Auf ihrer Fahrt Anfang Dezember 2024 von Erzingen nach Dotternhausen hat sie zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr touchiert, erheblich beschädigt und Fahrerflucht begangen. Der Fremdschaden beider Fahrzeuge wurde auf circa 22 000 Euro beziffert.