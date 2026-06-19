Amtsgericht Balingen: Knapp drei Promille! Trunkenheitsfahrt für Richterin vorsätzlich

Weil er schwer alkoholisiert Auto gefahren ist, wurde ein Mann aus Balingen am Amtsgericht verurteilt. Bier und Schnaps flossen nicht zu knapp.
Ein 50-jähriger Mann aus Balingen musste sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht der Eyachstadt verantworten. Grund war eine Trunkenheitsfahrt vor wenigen Monaten – und die hatte es in sich, was der Promillewert und die Zeugenaussagen eines Polizisten bestätigten. Die Verteidigerin plädierte zwar auf ein fahrlässiges Vergehen und nicht auf ein vorsätzliches. Diese Argumentation fand bei der Richterin allerdings keinen Anklang.