Amtsgericht Balingen: Knapp drei Promille! Trunkenheitsfahrt für Richterin vorsätzlich

Weil er schwer alkoholisiert Auto gefahren ist, wurde ein Mann aus Balingen am Amtsgericht verurteilt. Bier und Schnaps flossen nicht zu knapp.

Ein 50-jähriger Mann aus Balingen musste sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht der Eyachstadt verantworten. Grund war eine Trunkenheitsfahrt vor wenigen Monaten – und die hatte es in sich, was der Promillewert und die Zeugenaussagen eines Polizisten bestätigten. Die Verteidigerin plädierte zwar auf ein fahrlässiges Vergehen und nicht auf ein vorsätzliches. Diese Argumentation fand bei der Richterin allerdings keinen Anklang.

Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, sagte der Mann vor Gericht aus. Sein Sohn steht dem Mann zufolge derzeit ebenfalls vor Gericht. „Das ist alles sehr belastend für mich.“

Am Abend vor der Tat fuhr er nach Haigerloch, um sich abzulenken und den Kopf frei zu bekommen. Bier und Schnaps habe er getrunken. „Irgendwann wurde mir alles zu viel und zu laut. Da wollte ich nur noch nach Hause und bin ins Auto gestiegen“, so der Mann.

Drei Monate Haft auf Bewährung

Die Rückfahrt gegen 2.30 Uhr in der Nacht blieb nicht unbemerkt. Ein anderer Autofahrer schöpfte aufgrund der auffälligen Fahrweise Verdacht und rief die Polizei. Die stoppte den Mann für eine Verkehrskontrolle. Der als Zeuge geladene Polizist erinnerte sich an starken Alkoholgeruch im Auto und Ausfallerscheinungen des Fahrers. 2,89 Promille zeigte das Messgerät an.

Für die Richterin ein klares Indiz, dass nicht von Fahrlässigkeit gesprochen werden kann, wie es die Verteidigerin argumentierte. „Die Alkoholmenge allein reicht nicht aus für einen Vorsatz, aber wir sprechen hier von einer erheblichen Menge“, so die Richterin.

Hinzu komme, dass der Mann bereits vor drei Jahren wegen eines ähnlichen Delikts in Konflikt mit dem Gesetz kam. Für ihn spreche dagegen das glaubhafte Geständnis und eine günstige Sozialprognose.

Am Ende lautete das Urteil: drei Monate Haft auf Bewährung. Zudem darf der Mann zwölf Monate kein Auto fahren und muss eine vierstellige Summe an den Verein „Huckleberry&Pippilotta“ in Balingen zahlen.