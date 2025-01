1 Der Fall wird am Amtsgericht verhandelt. Foto: Eyckeler

Die Richterin am Amtsgericht Balingen hat vom Angeklagten und der Geschädigten zwei komplett konträre Geschichten gehört. Weitere Zeugen müssen her.









Link kopiert



Fälle häuslicher Gewalt laufen vor Gericht in vielen Fällen nach folgendem Schema ab: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, bestimmte Dinge getan zu haben. Dieser erwidert dann, dass es genau andersrum abgelaufen ist und ihm Unrecht widerfährt. So lief es auch am Dienstag vor dem Amtsgericht Balingen ab.