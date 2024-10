1 Die Sozialunterkunft in der Balinger Straße 113 in Frommern Foto: Holderied

Ein 23-jähriger Mann muss sich wegen Bedrohung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Drogenhandel vor dem Amtsgericht in Balingen verantworten. Richtig beeindruckt scheint er nicht zu sein.









Was ist wahr, was ist frei erfunden, und was hat sich nicht ganz so abgespielt, wie es in der Anklageschrift dargestellt ist? Der 23-jährige Mann, der in Hand- und Fußfesseln im Balinger Amtsgericht vorgeführt wird, dem Vernehmen nach ein Syrer, sieht es locker.