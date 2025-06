Amtsgericht Balingen: „Er war mit dem Daumen in mir“

1 Den Vorwurf der sexuellen Belästigung hat das Amtsgericht Balingen verhandelt. Foto: Lena Heinzler Wegen sexueller Belästigung war ein Mann vor dem Amtsgericht Balingen angeklagt. Eindeutig war der Fall nicht. Dennoch muss der Angeklagte ein Bußgeld zahlen. Das sind die Gründe.







Ein junger Mann aus Syrien steht in Balingen vor dem Amtsgericht. Anklage: „sexuelle Belästigung“. Der heute 22-Jährige wird zum Beginn des Prozesses nicht müde, seine Unschuld zu betonen. Eine Dolmetscherin übersetzt seine Worte so: „Ich kann mich nicht erinnern, dass so etwas passiert ist. Ich verabscheue das absolut.“ Der Mann weiter: „So was würde ich nie machen“ – und das Gericht hatte die in diesem Fall undankbare Aufgabe, den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu ergründen. Wie sich im Verlaufe des Verfahrens zeigte, ist der Fall keineswegs eindeutig.