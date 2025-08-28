Amtsgericht Balingen: „Betrüger übelster Sorte“ – schuldig wegen übler Nachrede

Ein Mann aus Balingen beschuldigte einen Verkäufer im Internet als Betrüger. Beweisen konnte er es nicht, weswegen vor Gericht wegen übler Nachrede verhandelt wurde.
Ein Pensionär aus Balingen hat Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt uns musste sich deshalb aufgrund übler Nachrede vor dem Amtsgericht Balingen verantworten. Auf Facebook bezeichnete er einen Verkäufer als „Betrüger übelster Sorte“. Das wollten Richterin und Staatsanwältin nachgewiesen haben, doch genau darin bestand das Problem.