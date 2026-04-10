Amtsgericht Albstadt: Ex-Lebensgefährtin geschlagen - Gericht verurteilt 43-Jährigen

Ein 43-Jähriger wurde zu zwei Monaten Haft, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung, verurteilt, weil er seine Ex-Lebensgefährtin auf die Wange geschlagen hat.
Auf der Anklagebank beim Amtsgericht Albstadt saß ein völlig verzweifelter Vater, dem vorgeworfen wurde, er habe am 30. Oktober 2025 seiner damaligen Lebensgefährtin mit der flachen Hand auf die Wange geschlagen, was die Staatsanwaltschaft als vorsätzliche Körperverletzung einstufte. Diese Tat gab der 43-Jährige auch unumwunden zu, meinte jedoch, als er vor Urteilsverkündung das „letzte Wort“ hatte: „Ich habe Angst vor ihr. DAS ist Körperverletzung. Sie müsste hier sitzen. Es tut mir leid. Das war ich nicht. Sie hat mich so zerstört.“